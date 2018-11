Les Espoirs, qui menaient 1-3, rejoints en Roumanie en fin de partie

La Belgique a été contrainte au partage 3 buts partout (mi-temps: 1-1) par la Roumanie après avoir pourtant mené 1-3 jusqu'à la 90e minute de jeu, en match de préparation pour les moins de 21 ans, jeudi à Cluj en Roumanie.

Les Espoirs belges de Johan Walem avait ouvert la marque par l'entremise de Dion Cools, le défenseur du Club de Bruges, à la 35e minute (0-1). Les Roumains avaient réussi à égaliser sur penalty juste avant la mi-temps par Dragus (45e, 1-1). En deuxième période, Aaron Leya Iseka, l'attaquant de Toulouse, a doublé la mise à la 56e minute (1-2). Deux minutes plus tard, l'attaquant d'Huddersfield, Isaac Mbenza ajoutait un 3e but (58e, 1-3).

Les Belges pensaient avoir cause gagnée, mais la dernière minute de jeu a permis aux Roumains d'égaliser en marquant deux buts par Olaru (90e) puis Ciobanu (90+1).

La Belgique prépare l'Euro 2019 en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin) dont le tirage au sort aura lieu le 23 novembre (18h00) à Bologne.

L'Italie, organisatrice, la Croatie, l'Espagne, le Danemark, l'Angleterre, l'Allemagne, tenante du titre, la Serbie, la Roumanie et la France sont aussi qualifiés. Les deux derniers pays qualifiés seront issus des barrages à jouer ce mois-ci encore entre la Grèce et l'Autriche d'une part, entre la Pologne et le Portugal d'autre part.