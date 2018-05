Les e-Devils s'inclinent en France pour la 1ère rencontre de leur histoire

Pour le tout premier match de l’histoire du esport entre deux fédérations, la France accueillait (en grande pompe) la Belgique et ses e-Devils au siège de la Fédération Française de Football à Paris. 114 ans après la première rencontre de l’équipe nationale belge de football, aussi face à la France.

Dans un modèle " à la Coupe Davis ", les deux e-federations se mesuraient sur 5 affrontements, le premier avec trois victoires remportait le duel. Deux simples suivis d’un double et deux autres simples en cas de besoin.

Ce France-Belgique c’était un peu David contre Goliath. L’esport en France étant déjà largement plus développé qu’en Belgique, les egamers français étaient, sur papier, bien supérieurs aux Belges. Pourtant David a bien failli surprendre Goliath: lors du premier duel Shadoow (alias Quentin Vande Wattyne - Joueur de Mouscron) a bien secoué le joueur du LOSC Maestro. Le Belge a d’abord mené 2-0 avant d’être mené 4-2. Shadoow est ensuite parvenu à revenir à 4-4 en fin de match mais le Français concluait la rencontre dans le temps additionnel. Score final 5-4 et un premier point pour la France.

Dans la deuxième rencontre, Stefano Pinna affrontait Herozia. Et malgré une bonne entame de match et une ouverture du score rapide, le joueur originaire de Genk s’est finalement incliné 4-2. La France n’avait plus besoin que d’un seul point.

Le double était déjà donc décisif. Un double qui opposait Ardixa (Jason De Villers - Joueur du Sporting de Charleroi) et BlackRevenge (Geoffrey Meghoe) à une paire de deux joueurs du PSG esport: DaXe et RocKy. Un double qui a tourné en faveur de la paire française, victorieuse 3-1.

Pas de miracle donc malheureusement pour les e-Devils dans ce match amical mais tout de même une superbe expérience et l’honneur de se dire qu’ils auront participé au tout premier match entre deux fédérations dans l’histoire du esport international.

Reportage sur cette journée historique dimanche dans le week-end sportif.