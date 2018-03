Les Diablotins disposent de la Hongrie et continuent à faire la course en tête

Les Diablotins ont battu la Hongrie dans Groupe 6 des qualifications pour l'Euro 2019. Siebe Schrijvers , Dodi Lukebakio et Landry Dimata ont assuré ce cinquième succès belge (3-0). Nos Espoirs restent invaincus et confortent leur première place. Avant d'aborder trois déplacements pour finir la campagne (Malte, Hongrie et Suède), les jeunes Belges veulent se donner de l'air. Ils exploitent d'emblée les approximations et les erreurs de placement d'une défense hongroise. Landry Dimata s'engouffre dans les espaces (6e et 7e). Lancé par Samuel Bastien , il s'échappe dans le dos de Bence Toth qui l'accroche à la limite du rectangle. Pas de penalty, mais un carton rouge pour le joueur de Videoton (10e).

Samuel Bastien au duel avec Daniel Gazdag - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Déjà dominateurs, les Diablotins s'installent dans la moitié de terrain hongrois. Une mainmise récompensée à la 19e. Siebe Schrijvers résiste à son défenseur, se retourne et décoche une frappe croisée qui va se loger dans le petit filet de Patrik Demjen (1-0, 19e). A dix et menés, les Hongrois se recroquevillent et résistent. Les Belges, avec un Samuel Bastien très intéressant, combinent et cherchent la solution. Dimata dévie un centre de Dion Cools au-dessus (35e). Isaac Mbenza trouve le poteau sur un centre-tir (43e). Les occasions sont là mais l'écart ne se creuse pas.



Walem veut se mettre à l'abri et fait monter Obbi Oularé. La physionomie du match ne change pas et le deuxième but se fait attendre. C'est Dodi Lukebakio qui se charge de soulager Den Dreef d'une jolie tête (2-0, 65e). Dimata, sur penalty, donne plus d'ampleur à la victoire (3-0, 72e).



Avec 17 points en 7 matches, nos Espoirs se détachent en tête du Groupe 6. La Hongrie, deuxième avec 11 unités, compte un match de moins. La Suède affiche également 11 points mais n'a disputé que 5 rencontres.



Seul le vainqueur du groupe se qualifiera pour la phase finale alors que les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages.

L'Euro espoirs 2019, organisé en Italie et à Saint-Marin, servira de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.