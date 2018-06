Troisième rendez-vous de la séquence 'Diablochka'. Quelle thème et quelles questions nos Diables rouges vont-ils trouver à l'intérieur des 'Matriochka'?

On a aussi testé leurs connaissances sur le passé des Diables. Et on s'intéresse aussi à leurs goûts musicaux. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin Mirallas, Nacer Chadli, Thomas Meunier et Axel Wtisel se sont prêtés au jeu.