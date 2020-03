Les Diables seront plus forts en 2021 !

L’Euro est reporté d’un an. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges ? Chacun aura son avis mais permettez-moi, en ces temps de silence intense pour la planète entière, d’écouter mon âme et de vous faire part du petit bruit que j’entends dans mon cœur : soyons résolument optimistes.

C’est d’abord une excellente nouvelle pour Eden Hazard qui peut calmement soigner sa cheville et oublier sa difficile course contre-la-montre. Le capitaine des Diables Rouges et Kevin De Bruyne auront trente ans en juin 2021. L’âge mûr !

J’entends dire que ce serait beaucoup moins réjouissant pour notre défense, que la vieille garde aura forcément un an de plus et que le temps ne joue pas en sa faveur. On pense surtout à Vincent Kompany et à Thomas Vermaelen qui auront 35 ans et qui devront tenter de repousser d’un an leur fin de carrière en équipe nationale. Kompany n’a manqué qu’un de ses dix derniers matches avec son club, Anderlecht. Il n’avait plus réalisé une telle série depuis la saison 2016-2017 et s’accrochait à cet ultime objectif (Vincent n’a jamais disputé d’Euro) toute comme Thomas Vermaelen qui semblait sur le chemin de la pension en quittant Barcelone pour le club japonais de Vissel Kobe. Jan Vertonghen aura 34 ans l’été prochain (Dries Mertens aussi). Joueur de l’année 2018 à Tottenham, le Diables le plus capé de l’histoire du football belge n’y est plus que l’ombre de lui-même. José Mourinho ne l’a titularisé que 18 fois en 29 matches et la porte de sortie lui semble grande ouverte. Cela dit, sa situation pourrait difficilement être plus mauvaise dans un an. Reste Toby Alderweireld, le seul Diable qui n’a pas manqué une minute de la phase qualificative, il aura 32 ans en 2021. En cas de nécessité, serait-il en mesure de devenir le patron de notre défense ?

Alors c’est vrai la défense belge demeure un point d’interrogation, mais le Portugal ne fut-il pas champion d’Europe avec Ricardo Carvalho (37 ans), Bruno Alves (34), Pepe (33) et Fonte (32) ? Et Cristiano Ronaldo aura 36 ans dans 15 mois.

Voici une autre raison d’être optimiste. Des joueurs comme Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Zinho Vanheusden ou Orel Mangala auront forcément aussi un an de plus et d’ici là tout le loisir de poursuivre leur progression. Ils seront alors plus mûrs et plus performants.

Et les supporters ?

Reste à régler deux questions essentielles. Le contrat de Roberto Martinez, qui vient à son terme cet été et rassurer les supporters. Leurs tickets restent valables, c’est très bien mais qu’en sera-t-il de toute la logistique (billets d’avions, réservations d’hôtels/Airbnb non ou partiellement annulables, moyens de transports…) ?

Mes derniers mots s’adressent à eux. Ce moment que nous vivons est plein de paradoxes. Aujourd’hui, être solidaires c’est rester à distance les uns des autres…tous ensemble. Soit on perd seul soit on gagne ensemble. Lorsque l’Euro débutera, notre taux vibratoire sera plus élevé que jamais et nous pourrons faire la fête, tous ensemble, les uns à côté des autres. Vivement l’Euro !