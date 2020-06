Les Diables rouges ne font pas partie de la liste des favoris de l'Euro de Matthäus

L'Allemand Lothar Matthäus, Ballon d'Or 1990 , pense que l'Allemagne livrera un bon Euro de football, reporté à l'an prochain en raison du coronavirus. Même si pour lui la Mannschaft ne sera pas favorite. "Je ne dirais pas que nous sommes les premiers favoris. Je pense que la France est largement mieux équipée", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande DPA. "L'Angleterre et les Pays-Bas ont aussi de bonnes équipes mais nous n'avons pas besoin de craindre qui que ce soit".

Selon l'ancienne vedette de Mönchengladbach, du Bayern et de l'Inter, l'Allemagne a un gardien de but de classe mondiale en la personne de son capitaine Manuel Neuer et plusieurs jeunes joueurs ne font que progresser. "Je prends Joshua Kimmich, Timo Werner ou Kai Havertz. Ils sont convoités par le grands clubs. Je suis convaincu que nous aurons à nouveau une bonne génération de joueurs", a estimé Matthäus, 59 ans, qui fut international à 150 reprises entre 1980 et 2000.