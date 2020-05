Les deux cas de coronavirus à Dresde ne remettent pas en cause la reprise du football en Allemagne

La Ligue allemande de football (DFL) ne voit aucune raison de douter de la reprise de la saison de football en Allemagne, malgré les deux nouveaux tests positifs au coronavirus au Dynamo Dresde (D2).

Le championnat allemand (D1 et D2) est censé reprendre le 16 mai, après avoir été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. La reprise se fera toutefois sans le Dynamo Dresde, dont toute l’équipe a été placée en quarantaine pour deux semaines après deux nouveaux tests positifs au coronavirus.

"Dès le début, nous avons dit que nous étions préparés", a déclaré Christian Seifert, directeur de la Ligue allemande de football, à la ZDF. "Si Dresde est 14 jours en quarantaine, il n’y a pas de raisons de douter de la suite en 2e division. Il reste 81 matches à jouer en D2 et pour le moment, seules les deux premières rencontres du Dynamo Dresde ne peuvent être disputées. Cela ne change rien à notre objectif : terminer la saison".

"Pour l’instant, seuls deux matches sur 81 sont reportés, mais il est clair qu’il y a un maximum. A un certain moment, ce n’est plus possible", poursuit le patron de la DFL, sans donner de chiffre. "Cela dépend de quand cela arrive et de combien de temps nous disposons pour terminer la saison".