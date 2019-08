Les dames d'Anderlecht se rapprochent des 1/16e de finale de la Ligue des Champions

L'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht a remporté son deuxième match dans le Groupe 8 du Tour de qualification de la Ligue des Champions.



Sous le regard attentif de Vincent Kompany, Pär Zetterberg, Marc Coucke et Michael Verschueren, les filles de Patrick Wachel ont dominé les Norvégiennes du LSK Kvinner FK (2-3) et sont de plus en plus proche de la première place.



En cas de partage contre Linfield, les Anderlechtoises disputeront donc les 1/16e de finale de la C1 dont le tirage aura lieu le 16 août prochain.



Après une victoire facile contre le PAOK (5-0), les Mauves ont réussi à venir à bout des quarts de finaliste de la saison dernière. Menées au score suite au but de Gausdal (47e), elles ont inversé la tendance via Rus (49e), Deneve (72e) et Adbulai Toloba (87e). Le goal tardif de Haug (89e) n'a pas suffi à changer le résultat final.