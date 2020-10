Les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais sans public dès ce soir, à commencer par Courtrai-Anderlecht ce soir

Alors que la situation sanitaire est de plus en plus inquiétante dans notre pays, un Comité de concertation s’est tenu ce jeudi soir. L’un des sujets mis sur la table : le maintien ou non des compétitions sportives professionnelles, mais aussi de la présence de supporters dans les stades belges.

Et l’annonce a été faite ce vendredi : les compétitions sportives professionnelles se poursuivent, mais sans public dès ce soir.

C’est la situation à nouveau alarmante qui a poussé le gouvernement fédéral à imposer ce huis clos total, comme en début de saison, en D1A et en D1B. Pour le moment, cette fermeture des stades pourrait être appliquée pour une durée limitée – certains parlent de trois semaines – en fonction de l’évolution de la crise.

Ces décisions sont d’application dès aujourd’hui. Ce qui veut dire que le match de foot Courtrai – Anderlecht se fera sans public. Ce week-end, le match Eupen – Malines se jouait déjà à huis clos, une décision prise par la bourgmestre de la ville germanophone Claudia Niessen.

Toutes les compétitions amateurs sont aussi suspendues. Les compétitions pour les plus jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans inclus restent permises, mais seul un membre du ménage peut être présent comme spectateur. Il y a dix jours déjà, c’est le foot amateur chez les grands qui était stoppé.