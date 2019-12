Les commissions payées aux agents ont augmenté de presque 20% en 2019 selon la FIFA

Le montant des commissions payées aux agents dans le monde du football a augmenté de 19,3 % en 2019, pour atteindre 653 millions de dollars (588,9 millions d'euros), a indiqué mercredi la FIFA (Fédération internationale de football), qui a publié son rapport 2019 sur les intermédiaires.

Selon ce rapport, sur plus de 17.000 transferts effectués en 2019, 3557 ont impliqués au moins un intermédiaire.

Plus de 80% de toutes les commissions versées aux intermédiaires dans le monde l'ont été par des clubs d'Angleterre, d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne et de France.

Les clubs portugais sont ceux qui ont dépensé en commissions presque la moitié du montant total de leurs dépenses d'indemnités de transferts.

Pour ce qui concerne le football féminin, l'implication d'intermédiaires de clubs a plus que doublé, et les dépenses en commissions d'intermédiaires ont plus que triplé par rapport à 2018. Cette année, 242 transferts internationaux de joueuses professionnelles ont impliqué au moins un intermédiaire.