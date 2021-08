Les coéquipiers de Van Moer lui rendent hommage : "Le meilleur de tous les temps", "Le Ngolo Kanté de l’époque"

Wilfried Van Moer est décédé ce mardi à l’âge de 76 ans. C’est une nouvelle qui a bouleversé les supporters qui l’ont un jour vu jouer. Au lendemain de cette terrible annonce, des proches du triple soulier d’or reviennent sur l’homme qu’il était.

"Ça m’a vraiment touché, je n’en pouvais plus hier soir quand j’ai appris son décès" déplore Nicolas Dewalque, son ex-coéquipier au Standard mais surtout son meilleur ami. "Wilfried était très discret, il ne critiquait personne. C’était un type vraiment bien, il était toujours prêt à aider les autres."

Actif pendant 7 ans au Standard de Liège, Van Moer est devenu l’une icône de Sclessin. "Sur le terrain à son poste, c’était le meilleur de tous les temps. Il savait diriger les autres. Moi je dirigeais derrière, lui au milieu. Il voyait très clair un peu comme Kevin De Bruyne actuellement. Lorsqu’il recevait un ballon, il savait déjà où est-ce qu’il allait le donner. C’était sa force. En plus de ça il se battait sans jamais s’arrêter."

Aujourd’hui je compare Wilfried à Kanté. Il avait les mêmes qualités, il savait prendre une balle dans les pieds de manière intelligente. Il avait un coffre, physiquement il était très bon.

Si Wilfried Van Moer était apprécié par ses coéquipiers liégeois, il l’était également par ceux en équipe nationale. "C’est triste parce que je perds un coéquipier, un des meilleurs que j’ai eus. Dans la vie normale, c’était un gars sympa" regrette Paul Van Himst.

La légende du Sporting d’Anderlecht a été impressionnée par les qualités du natif de Beveren. "Au milieu de terrain, bien qu’il n’était pas tellement grand, il avait un très bon jeu de tête. Aujourd’hui je le compare un tout petit peu à Kanté, le joueur de Chelsea, qui est d’ailleurs un des meilleurs milieux au niveau mondial. Wilfried avait les mêmes qualités, il savait prendre une balle dans les pieds de manière intelligente. Il avait un coffre, physiquement il était très bon. Il avait aussi le sens du jeu, il avait tout."

Van Himst a d’ailleurs tenté de recruter Van Moer pour l’accompagner dans l’entrejeu anderlechtois. "Un jour, Albert Roosens qui était président savait qu’il partait de l’Antwerp. On avait un entraînement en équipe nationale et il m’avait demandé de Demander à Wilfried s’il voulait venir à Anderlecht. Wilfried voulait mais en fin de compte ils se sont fait dribbler. C’est dommage, on cherchait un milieu de terrain. Avec Wielfried on aurait peut-être été champion 3 ou 4 fois de plus."