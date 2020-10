Les clubs sportifs invités à annuler les compétitions amateurs des plus de 12 ans ce week-end

La mesure doit permettre à l'ensemble des clubs et fédérations de clarifier la situation et d'anticiper sur l'organisation des rencontres prévues normalement ces 24 et 25 octobre, les protocoles sanitaires actuels pour le monde sportif s'appliquant jusqu'à ce vendredi.

Ils ont décidé de concert de "recommander le report ou l'annulation des compétitions sportives amateurs pour les sportifs de plus de douze ans (nés avant 2008) prévues ce week-end, en attente des décisions du Comité de Concertation de ce vendredi et de l'entrée en vigueur du baromètre fédéral de gestion de crise", selon un communiqué de la ministre.

L'ACFF emboîte le pas

L'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) a réagi à la décision de la ministre Glatigny. "Les matches officiels et amicaux à 11 contre 11 du week-end des 24 et 25 octobre sont remis (des U14 aux seniors, hommes et dames, toutes provinces confondues, divisions supérieures et jeunes interprovinciaux).

En ce qui concerne les catégories d’âge inférieures, les matches ont bien lieu, et rien ne change en ce qui concerne les possibilités de remises isolées à l’initiative des clubs.

D’autres informations seront données au terme des différentes réunions prévues cette semaine à la fédération, et bien sûr suite au CEDECO (comité de concertation) de vendredi. "