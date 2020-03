Les clubs amateurs vont avoir difficile à survivre

Ce dimanche dans Complètement Foot , le thème de la soirée était bien évidemment le coronavirus et lockdown dans le football belge et étranger. Un lockdown qui est aussi problématique pour les clubs de foot amateur.

"On peut survivre, mais 80% des clubs ne sont pas dans notre situation"

Car le foot amateur est lui aussi touché. "On doit respecter les décisions et les interdictions. Pour le volet financier, la majeure partie des clubs amateurs ne roulent pas sur l’or et il y a des frais fixes à payer, comme les frais fédéraux. Il y aura des clubs mis sur le gril en cette fin de saison", commence Laurent Vanduille.

Et le Responsable Communication & Partenariats stratégiques RUS Binche d’ajouter : "Notre club peut survivre. Mais 80% des clubs amateurs ne sont pas dans notre situation. C’est un début de réflexion. Je pense que l’ACFF se penchera rapidement sur la question. C’était déprimant de voir son sac prêt ce dimanche et de ne pas l’utiliser. Le virus ne tient pas compte de ça. Le message du club, c’est de respecter au mieux les demandes sanitaires. C’est ce qui nous permettra peut-être de reprendre la compétition, quitte à jouer plusieurs fois par semaine."

Il faudra effectivement prendre des décisions rapides. Car pour Pascal Scimè, "il faut aider les clubs amateurs, car c’est le terreau du foot belge."