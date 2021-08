Les chiffres impressionnants de la première réussie de Romelu Lukaku avec Chelsea

Romelu Lukaku a réussi son come-back en Premier League. Le Diable Rouge a marqué pour son premier match de la saison avec Chelsea, et il a mis les Blues sur la route de la victoire à Arsenal. Voici les chiffres qui prouvent que cette première de Big Rom était une réussite.

5 : c'est la cinquième fois qu'il marque lors d'une première apparition pour son club

Il l'avait fait pour West Bromwich Albion, Everton, Manchester United et l'Inter. On y rajoute désormais Chelsea. C'est la cinquième fois de sa carrière que Lukaku marque pour sa rencontre inaugurale dans un club. Il n'y a qu'avec Anderlecht et lors de son premier passage avec les Blues qu'il n'avait pas réussi cette performance. L'affront est désormais lavé pour l'attaquant qui a inscrit un but pour les Blues quinze minutes après son retour sur les pelouses anglaises.

8 tirs et 3 occasions créées, une première depuis 2015

Selon le site d'analyses statistiques Opta, Romelu Lukaku a tenté 8 fois sa chance au but et a créé 3 occasions supplémentaires. Cela faisait depuis mai 2015 qu'il n'avait plus été aussi incontournable offensivement. A l'époque, il portait le maillot d'Everton. Ses statistiques lui ont permis d'aller chercher une note de 1,41 expected goals créé, le plus gros total pour un joueur de Premier League cette saison.

95% de passes réussies

Romelu Lukaku a souvent reconnu avoir progressé au contact d'Antonio Conte et des défenseurs italiens en Serie A. Plus juste dans son jeu désormais, il a fait voir toute une nouvelle palette aux suiveurs de la Premier League. Il a touché 43 ballons lors pour un taux de passes réussies de 95%. C'est le meilleur pourcentage de son équipe, devant Christensen et Kovacic (94% chacun)

114 et une entrée dans le top 20

En reprenant le centre de Reece James au quart d'heure, Romelu Lukaku a inscrit son 114e but en Premier League. Il entre ainsi dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Il éjecte ainsi Ian Wright, légende d'Arsenal, de ce classement honorifique. Jamie Vardy (119) se trouve toujours devant lui au classement. Le deuxième belge de ce classement est Eden Hazard (44e avec 85 buts)

GOOOALLLLL ????????????????????????@RomeluLukaku9 ouvre son compteur but avec Chelsea après moins de 15 minutes ????#ARSCHE pic.twitter.com/Q620px9JCt — VOOsport (@VOOsport) August 22, 2021