Les Brugeois partagés : "On a eu peur de jouer", "On a eu les meilleures occasions"

Les Brugeois ont réagi à ce partage face au Sporting d'Anderlecht lors de la journée d'ouverture des Champions Play-Offs. meneurs puis menés, les Blauw & Zwart ont trouvé les ressources pour recoller dans les derniers moments du match. Ils conservent une avance confortable au classement. Mais Brandon Mechele était mitigé sur la prestation des siens, au micro d'Eleven Pro League. "Après le match, on peut dire que c’est un bon point. On a eu peur de jouer, on n’a pas pris de risque. On s’est mis en difficulté nous-mêmes. Anderlecht a fait un bon pressing."

Du côté du coach Philippe Clement, Bruges a affiché deux visages différents. "Pour moi, la première mi-temps n’était pas la meilleure. La deuxième période était mieux. Quand tu mènes 1-0, tu ne peux pas te permettre des pertes de balle comme ce fut le cas sur le but de l'égalisation. Le deuxième but, sur phase arrêtée, ça peut toujours arriver. Mais physiquement et mentalement, on a eu une bonne réaction. En général, nous avons eu des meilleures occasions." Le défenseur des Diables Rouges Brandon Mechele conclut : "On veut devenir champion le plus vite possible mais tout le monde nous met en difficulté."