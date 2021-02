Les Belges à l’étranger – Vertonghen et Benfica accrochés à Farense

Benfica, avec Jan Vertonghen tout le match, a fait une mauvaise opération dimanche en match de la 20e journée du championnat du Portugal de football. Il n’a pu ramener qu’un partage blanc (0-0) de Farense, 17e et avant-dernier du championnat avant le match.

Benfica, qui n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs de Primeira Liga et gagné 6 points sur 15, reste 4e avec 39 points à 15 points du grand rival et voisin le Sporting du Portugal (54). Braga est 2e (43) et le FC Porto 3e (41).

Farense réalise une bonne affaire. Le voilà 15e est premier club sauvé avec 18 points, autant que Famalicao (16e) et Boavista (17e). Maritimo est 18e et dernier avec 17 unités.