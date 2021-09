Les Belges à l'étranger : Le Hertha Berlin s'impose mais Dedryck Boyata est sorti sur blessure, carton pour Sels

Le Hertha Berlin s'est imposé 2-1 contre Furth en match d'ouverture de la 5e journée du championnat d'Allemagne. Titulaire chez les vainqueurs, Dedryck Boyata a dû quitter le terrain prématurément (27e). Le Diable Rouge s'est blessé à la cuisse sans qu'il y ait eu contact avec un adversaire.

Furth a ouvert la marque sur penalty par Branimir Hrogota (57e, 0-1) mais Jurgen Ekkelenkamp (61e, 1-1) et Maximilian Bauer contre son camp (79e,, 2-1) ont permis au club de la capitale de décrocher un deuxième succès. Au classement, le Hertha se retrouve 9e (6 points) alors que Furth reste dernier (1 point).

En Ligue 1, Strasbourg, avec Matz Sels dans le but, a étrillé le FC Metz (3-0) grâce à des buts de Ludovic Ajorque (6e) et d'Habib Diallo (26e, 40e). Les Alsaciens remontent provisoirement à la 10e place du classement (7 points), tandis que les Messins, qui héritent du peu envieux statut de plus mauvaise défense du championnat (13 buts), s'enfoncent encore un peu plus dans la crise (3 points, 19e).

En Italie, Torino s'est imposé 0-1 à Sassuolo grâce à un buit de Marko Pjaca (83e, 0-1). Titulaire avec le Toro, Dennis Praet a été remplacé (64e). Après quatre matches, Torino occupe la 9e place (6 points) et devance Sassuolo (4 points, 15e).

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam et NEC se sont quittés sur un partage 1-1 lors du match d'ouverture de la 5e journée. Chez les visités, Michael Heylen a joué tout le match, tout comme Jonathan Okita, qui a ouvert la marque pour Nimègue (28e, 0-1). Sven Mijnans (44e, 1-1) a arraché un point pour le Sparta, qui se hisse en 11e position (5 points). NEC est 3e (8 points)