Les auteurs de chants discriminatoires devront suivre des cours pour retourner au stade

Comment lutter contre le racisme et la discrimination dans les stades de football ? La question est récurrente et s’invite presque chaque semaine dans les stades aux quatre coins de l’Europe. Chez nous, le joueur de Charleroi Marco Ilaimaharitra était encore pris à partie par des supporters malinois il y a 10 jours.

Le problème n’est pas neuf et cela fait d’ailleurs 18 mois que la Pro League travaille autour de cette problématique avec le concours du ministère de l’Intérieur.

Aujourd’hui, elle a présenté son "Manuel contre les chants et actes offensants et discriminatoires". Un manuel de 60 pages destiné à aider les clubs mais aussi à les responsabiliser pour lutter efficacement contre ce fléau.

"Dorénavant" explique Pierre François, directeur général de la Pro League, "une fois les supporters identifiés, il faut appliquer à leur égard la procédure d’exclusion civile. Nous souhaitons que les clubs réagissent eux-mêmes, qu’ils condamnent les faits et nous voulons accompagner le supporter exclu pour ne pas l’écarter définitivement du football, mais l’écarter définitivement du racisme et de l’homophobie".

Au-delà de ces exclusions civiles et des formations prévues par la Pro League, la justice civile peut également poursuivre les auteurs de chants discriminatoires ou racistes qui risquent donc des peines de prison d’un mois à un an et des amendes pouvant atteindre 50.000 euros.

Trois piliers, deux niveaux d’action

Pour laisser le racisme et la discrimination hors des stades, la Pro League s’est inspirée de ce qui se fait aussi dans d’autres pays comme l’Anglezterre ou les Pays-Bas. Riche de cet exemple, elle a choisi de viser deux niveaux d’action : La prévention et les sanctions.

Comment sensibiliser les joueurs ? Qui peut dénoncer un acte raciste ? Comment le faire ? Toutes ces questions trouvent des réponses dans ce manuel rédigé en partie par Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League, autour de trois grands piliers.

"Le premier pilier c’est la collaboration avec les clubs. Le deuxième concerne l’identification des auteurs et le volet sanction. Le troisième pilier c’est la formation désormais obligatoire pour permettre aux supporters de retourner au stade après avoir été exclu".

C’est la grande nouveauté de ce Plan d’action, les personnes interdites de stade suite à des chants discriminatoires devront dorénavant suivre des formations pour avoir le droit de retourner un jour au stade. "Aujourd’hui lorsqu’une interdiction de stade prend fin, le supporter peut retourner au stade et nous avons peur qu’il y retourne avec une certaine aigreur" souligne Pierre François. "Pour éviter cela et guider au mieux ces supporters qui ont commis une faute nous voulons désormais accompagner ce retour au stade".

Ces formations n’existent pas encore mais la Pro League y travaille via sa cellule "Community", en charge des politiques sociétales, en collaboration avec la fédération et le ministère de l’intérieur. Ils travaillent actuellement à la création de modules avec des formateurs.

Des témoins gênés

Pour agrémenter encore les faits d’actualités récents, plusieurs personnes sont venues témoigner de leurs expériences personnelles. C’est le cas de Matthias De Roover, joueur amateur au FC Eksaarde et "Mister Gay Belgium". "Je n’ai heureusement connu aucun problème en tant que gay sur un terrain de football mais c’est important pour moi de venir expliquer comment s’est passé mon coming out. Je veux aussi prouver que c’est possible d’être un gay assumé et de jouer au football. Certains supporters voient les chants homophobes comme du folklore mais si ça pousse certaines personnes à arrêter le foot par crainte d’entendre ces slogans alors ce n’est plus du folklore".

D’anciens joueurs professionnels sont également venus partager leur vision de la discrimination dans le milieu du football.

"Quand j’avais 17 ans et que je jouais à Courtrai j’ai subi des cris de singes à mon égard" révèle Mbo Mpenza, "à l’époque c’était considéré comme étant normal. Or pour celui qui le subit ce n’est jamais normal. Mais à l’époque personne n’en a parlé. Aujourd’hui grâce au changement de mentalité et grâce aux gens qui veulent faire bouger les choses on en parle et des matchs son même arrêté lorsqu’on entend ces cris. C’est un bon début, ça évolue doucement mais au moins ça évolue".

Mbo Mpenza se réjouit donc de la dernière initiative de la Pro League mais ne veut pas se réjouir trop vite. "Ce plan d’action c’est un point d’interrogation" poursuit l’ancien Diables Rouges, "Pour moi le plus important c’est ce qui va se passer après. Des belles initiatives on en a déjà vu beaucoup mais au final il n’y a rien qui se passe, j’espère que cette fois-ci cela fera bouger les choses en insistant bien sur la prévention qui reste pour moi LA priorité".

Ce nouveau plan d’action constituera-t-il un nouveau catalogue de bonnes intentions ou un outil efficace de lutte contre le racisme et les autres actes discriminatoires ? L’avenir nous le dira…