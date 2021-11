Les adjoints de Tibor Balog coacheront Tubize-Braine lors du derby

Tubize-Braine est le second club de D2 acff à changer d’entraîneur durant les premiers mois du championnat 2021-2022. Tibor Balog n’a pas résisté à un bilan d’1 sur 18. Il explique que tout le monde s’est vu trop beau trop vite.

Le début de semaine n’a pas été facile pour la RU.Tubize-Braine le Comte. Mardi, la direction sportive du club fusionné, installé en D2 acff a pris la décision de se séparer de son entraîneur hongrois Tibor Balog, au lendemain d’une sixième défaite en championnat, 3-1 chez les Luxembourgeois de la RUS Givry. Le revers de trop puisque l’équipe reste aujourd’hui sur un bilan d’une unité sur dix-huit possibles et avec seulement quatre points de plus que le barragiste de la série, à la veille de se mesurer aux voisins de Rebecq, en derby, samedi soir.

"Nous n’avions aucun souci relationnel avec Tibor, justifie Olivier Langendries, directeur sportif du club brabançon, mais lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, on sait que le premier fusible qui saute, c’est toujours celui lié au coach. On ne peut pas regarder la situation se dégrader sans essayer de changer quelque chose. L’objectif de la saison n’était pas de rivaliser avec la Raal dans la conquête du titre ou même participer au tour final, mais en groupant les forces de Tubize et du Stade Brainois, l’idée restait quand même de sortir bien davantage de bons matches et donc d’obtenir bien plus de points que les quatorze unités actuelles en douze sorties de championnat. Lorsque la Raal est venue au stade Leburton, il y avait plus de deux mille personnes dans les gradins, ainsi que deux cent cinquante repas VIP. Le potentiel est là, mais pour avoir du monde, il faut du spectacle et des victoires régulièrement. L’entraîneur a eu son lot de joueurs indisponibles, certes mais l’argument en question, il vaut aussi pour la plupart des autres équipes et entraîneurs de la série".

Tibor Balog remercié, le groupe actuel est désormais confié au T2 Mohamed Bouhmidi, aidé du T3 Damien Broothaerts, mais aussi le T4 Nicolas Boccadifuoco ainsi que l’entraîneur des gardiens Joseph Nguepenya Metagne.

Pour la suite de la saison si les résultats sont là ? "On leur a présenté la situation comme étant un intérim, enchaîne Olivier Langendries. Ce staff a entre ses mains déjà la gestion du derby face à Rebecq, ensuite on verra, tout est possible".

Y compris un retour aux affaires de Khalid Karama, qui compte quelques jeunes joueurs " amis " dans le noyau A de Tubize-Braine ? "Ce n’est pas à l’ordre du jour", dit encore le directeur sportif.