Les 25 clubs de Pro League ouvrent la porte à la création d’une Beneleague, pas d'accord sur le format de la D1B

Pierre François, contacté par nos soins a réagi : "Il s'agit de dire que c'est un scénario qui doit être étudié. Se fera-t-elle ou ne se fera t'elle pas, c'est trop tôt pour le dire. Mais désormais, alors que nous étions absents du processus, qui était conduit uniquement par cinq clubs belges et six clubs néerlandais, le management de la Pro League va intégrer le dossier et défendre nos intérêts. (...) Il faut faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver gagnant au terme d'un tel processus."

Pour la Pro League, la création de la Beneleague doit également être synonyme de "stabilité économique" pour les autres clubs professionnels. Pour y parvenir, elle estime devoir passer par la "création d'un championnat national de première division sur la base de règles de licences et de compétition durables" et l'intégration des équipes espoirs des clubs pros dans les séries nationales amateurs. La Pro League a aussi précisé qu'elle allait revoir les conditions d'octroi de la licence professionnelle afin "d'assurer cette ambition future pour le football professionnel belge".

L’assemblée générale de la Pro League était réunie ce mardi afin de statuer sur divers sujets. Un point de dernière minute a été ajouté à cette assemblée alors qu’il n’était pas à l’ordre du jour, la création prochaine d’une Beneleague (regroupement des meilleures équipes des Pays-Bas et de Belgique). Les 25 clubs professionnels de notre pays se sont prononcés unanimement en faveur de celle-ci. Ce n'est qu'une première étape pour établir les bases d'une discussion future, mais on est encore très loin de sa création.

D'autres décisions ont été prises ce mardi et surtout une ne l'a pas été. Pas d'avancée concernant les futurs formats de la D1A et de la D1B. Selon nos informations des "désaccords inconciliables" ont empêché les acteurs de statuer sur le sujet. La principale pomme de discorde réside dans le fait d'accueillir ou non les équipes U23 en D1B. La majorité requise n'a pas été atteinte dans ce vote. Il y en aura donc un autre sur le même sujet dans le futur et s'il y avait l'impossibilité de trouver un accord, le Club NXT Bruges n'évoluerait plus en D1B la saison prochaine. Celle-ci serait donc uniquement composée de sept équipes en 2021-2022.

Par contre, "l’Assemblée Générale a décidé que le club professionnel le moins bien classé à la fin de la saison 20-21 de 1B Pro League ne sera pas relégué en raison de l'annulation de la saison en 1ère division amateur."

Le foot amateur a également obtenu quelques réponses, comme celle demandée par Deinze : "Le report d’une saison demandé par le KMSK Deinze concernant le respect des conditions de licence pour les infrastructures a également été approuvé par l'Assemblée Générale."

Un nouveau membre a été élu au Conseil d'administration de la Pro League, il s'agit de Harm Van Veldhoven, représentant du Lommel SK.

Et enfin, le contrat de Pierre François a été prolongé d'un an à l’unanimité.