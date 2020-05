Lens ne gardera finalement pas Guillaume Gillet, retour au RFC Liège ?

Il y a peu, Guillaume Gillet se réjouissait de regoûter à la L1. Le chouchou du public lensois savait pourtant qu’il y avait une pierre d’achoppement à contourner. La reconduction de son contrat qui ne portait que sur un an. Tout ceci jumelé à son âge (36 ans), a finalement eu raison de son ambition de participer à la belle aventure du club nordiste.

L’ancien joueur du Sporting d’Anderlecht (de 2008 à 2015) était arrivé à Lens en 2018 en provenance de l’Olympiakos après un passage à Nantes de 2015 à 2017. "C’est avec le cœur brisé que je dois vous annoncer que le club ne désire pas continuer l’aventure avec moi ! La seule chose qui me console c’est d’avoir réussi avec l’équipe à remettre les Sang et Or à la place qu’ils méritent. C’est la tête haute que je m’en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse et la façon dont vous m’avez accueilli sur vos terres. Merci également à tous mes coéquipiers qui ces 2 dernières années m’ont fait confiance et m’ont apporté tellement de belles choses sur le plan sportif et humain".

Boucler la boucle à Rocourt ?

On sait que Guillaume Gillet a toujours promis de terminer sa carrière dans son club formateur, le RFC Liège. Et on connaît les relations entre le joueur et le président, l’avocat Jean-Paul Lacomble. Les deux hommes s’apprécient et se sont beaucoup parlé ces derniers temps. On connaît aussi les qualités humaines de Gillet pour qui aider son club serait une façon élégante de boucler la boucle. Après une remarquable carrière au plus haut niveau, émaillée notamment de 22 capes avec les " Diables rouges ". Reste à savoir si l’heure est déjà venue. Certes, le garçon a 36 ans mais il a peut-être encore envie d’une dernière expérience au plus haut niveau. Plutôt que de faire un choix sentimental et de se retrouver en division 1 amateurs belge avec, forcément, des prétentions salariales considérablement revues à la baisse… Mais en revenant aider son club de cœur, le joueur démontrerait qu’il est un homme de classe et de parole. Des valeurs qui ont tendance à disparaître dans le monde actuel du football.