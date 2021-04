League Cup : Manchester City-Tottenham, un premier titre pour City cette saison ? (Direct commenté 17h30)

Manchester City affronte Tottenham ce dimanche lors de la finale de la League Cup. Une occasion de remporter un premier trophée cette saison pour Pep Guardiola. A noter que 8.000 supporters pourront assister à la finale. Ils devront être majeurs et fournir des tests Covid négatifs.

Pep Guardiola va-t-il rajouter un trophée en plus dans son armoire déjà bien remplie ? Il en a l’occasion ce dimanche s’il arrive à venir à bout de Tottenham. Mais, il faudra se montrer un peu meilleur que ces dernières semaines. Car les Cityzens sont un peu moins souverains que lorsqu’ils avaient enchaîné 21 victoires toutes compétitions confondues de décembre à mars.

Les attaquants ont un peu plus de mal à marquer et Pep Guardiola devra faire sans son maestro Kevin De Bruyne, qui s’est entraîné ce vendredi. Si le match du jour arrive un trop tôt, il pourrait être fit trois jours plus tard pour affronter le PSG lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pourtant, City est confiant et pourra notamment compter sur Phil Foden. Le milieu offensif prend de plus en plus d’ampleur dans cette équipe et sera l’arme numéro un de City.

Une arme qu’il faudra donc contrer pour Tottenham. Largué en championnat, Tottenham a viré José Mourinho en début de semaine et fera tout pour remporter le titre afin de sauver sa saison.

A noter aussi que pas moins de 8.000 supporters pourront assister à la finale. Ils devront être majeurs et fournir des tests Covid négatifs. De quoi mettre un peu d’ambiance dans le stade et applaudir le futur vainqueur.