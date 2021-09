C’est un Manchester City rajeunit qui accueillait Wycombe Wanderers (3e division anglaise) ce mardi soir à l’occasion du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Pas moins de cinq jeunes joueurs ont fêté leurs débuts avec les Cityzens dont le Belge Roméo Lavia, 17 ans, aligné dans le milieu de terrain avec son compatriote et capitaine du soir Kevin De Bruyne.

La rencontre commence plutôt mal pour les jeunots de Pep Guardiola. Après un cafouillage général dans le grand rectangle de Manchester City, le ballon arrive chanceusement dans les pieds de Tafazolli. Ce dernier sert parfaitement l’Anglais Hanlan qui pousse le ballon au fond (0-1, 22').

Pas de panique pour les locaux. Parfaitement lancé sur la gauche par Foden, De Bruyne rentre sur son pied droit, fixe son opposant direct et ouvre remarquablement son pied pour égaliser (1-1, 29'). En fin de première mi-temps, le latéral gauche de 18 ans Josh Wilson-Esbrand, qui dispute son premier match avec les Cityzens, se joue de ses adversaires avant d’offrir un caviar à Mahrez, esseulé dans le rectangle (2-1, 43'). Et ce n’est pas terminé ! Trois minutes plus tard, Phil Foden, positionné aux 25 mètres, déclenche une frappe surpuissante et transperce les gants de Steffen (45+1'). La mi-temps tombe à pic pour les visiteurs qui en avaient plein les pieds.

Au retour des vestiaires, les locaux continuent à mettre la pression sur les pensionnaires de 3e division. A vingt minutes du terme, Foden, inarrêtable ce soir, offre un nouvel assist à Ferran Torres (4-1, 71'). Manchester City déroule et marque un 5e but grâce à Mahrez (5-1, 83') et même un 6e et dernier but des pieds du jeune Cole Palmer qui plante sa première rose avec les Skyblues (6-1, 88').

Pour sa première avec Manchester City, Roméo Lavia n’a pas déçu. L’ex-Anderlechtois, arrivé en juillet 2020 en Angleterre, s’est montré disponible pour ses coéquipiers et n’a pas hésité à demander le ballon. Bonne nouvelle, avec la qualification des Cityzens pour les huitièmes de finale, on devrait rapidement revoir Lavia en action.