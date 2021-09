Liverpool et Divock Origi se déplaçaient sur la pelouse de Norwich City ce mardi soir lors du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Encensé par son entraîneur Jurgen Klopp après la rencontre entre les Reds et l'AC Milan, Origi s'est à nouveau mis en évidence en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive dans la victoire des siens (0-3).

Les Reds ne perdent pas de temps. Après quatre petites minutes de jeu, Origi gagne son duel de la tête sur corner et sert Minamino. Le Japonais n'hésite pas une seconde et frappe en un temps à la retourne. Liverpool ouvre le score (0-1, 4').

Peu avant la mi-temps, les Canaries obtiennent un penalty mais Tzolis voit sa frappe détournée par le jeune Kelleher. Les locaux vont s'en mordre les doigts puisqu'au retour des vestiaires, ce diable de Divock Origi double le score d'une superbe tête croisée (0-2, 50'). C'est son premier but de la saison mais déjà son dixième but en 14 matches de League Cup.

En fin de rencontre, Minamino se faufile dans la défense adverse et s'offre un doublé (80'). 0-3 score finale : le duo Origi - Minamino était trop fort pour Norwich City ce soir. Liverpool se qualifie pour le prochain tour!