Le Zapping : M. Lardot content, un malade et un fraudeur à St-Trond et les joueurs du Standard décontractés.

Le Zapping : M. Lardot content, un malade et un fraudeur à St-Trond et les joueurs du Standard... Cette semaine, certains joueurs ont eu congé mais les autres ont tout donné pour vous faire plaisir. Mboyo décroché le prix du Geste Pro League. Hjulsager s'est pris une claque. M. Lardot était content d'être à Courtrai et les arbitres sur pile n'ont pas bien fonctionné. Ajoutez à cela les joueurs du Standard trop à l'aise et le cocktail est parfait encore une fois.