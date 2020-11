Le Zapping: les joueurs à pile du Beerschot, la déprime de Da Cruz et la naissance du Facile Time. - © Tous droits réservés

Le Zapping de la 13ème journée de Pro League - La Tribune - 23/11/2020 Cette semaine en Pro League, on a pu s'apercevoir que Vincent Kompany n'était pas du tout ravi du résultat au Beerschot. Mouscron s'est habillé sur le parking de Genk et Belhocine a provoqué les arbitres. A Ostende, Gueye remporte le Geste Pro League de la semaine alors qu'au Standard, Duje Cop était content pour Bodart, plus efficace que lui cette année. Décidément, il se passe toujours quelque chose dans notre championnat.