Le Trophée Raymond Goethals décerné à Philippe Clement

Philippe Clement a reçu ce lundi le 8e Trophée Raymond Goethals. L'entraîneur de Genk a été préféré à Ivan Leko (FC Bruges), déjà nommé l'an dernier, et Marc Brys (Saint-Trond).



Clement a appris le métier dans l'ombre de Michel Preud'homme à Bruges avant de se lancer comme coach principal à Waasland-Beveren. Le succès a directement été au rendez-vous. Le Racing l'a ensuite attiré dans le Limbourg. A nouveau, il a imposé sa griffe. Genk occupe actuellement la tête du classement avec un jeu offensif et attrayant.



Il a été choisi par un jury composé d'anciens sélectionneurs des Diables rouges, d'ex-lauréats, d'arbitres et de membres de l’organisation de ce prix.



Il succède à Felice Mazzu, lauréat l'an dernier. Erik Gerets, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots et Hein Vanhaezebrouck figurent également au palmarès de cette récompense, décernée depuis 2011.



Le Trophée Raymond Goethals est attribué au meilleur coach belge ou actif en Belgique, pour le compte d'un club ou d'une fédération.