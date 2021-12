Le transfert de Ronaldo à Manchester United dans le viseur de la justice italienne

Il n’y a pas qu’en championnat que la Juventus a des soucis en ce moment. En coulisses, ce n’est pas rassurant non plus. Plusieurs perquisitions ont été menées au siège du club. En cause, la fédération italienne enquête sur des transferts douteux. D’après Reuters, il y a encore eu des fouilles ce vendredi dans les locaux du club.

Parmi les transferts douteux, celui de Cristiano Ronaldo, passé en août dernier de la Juventus à Manchester United. La Gazzetta dello Sport avance que les enquêteurs ont entendu deux dirigeants de la Juventus évoquer " un document qui n’aurait pas dû exister " à propos du transfert de Ronaldo.

Pourtant, de son côté, la Juventus a affirmé via un communiqué être prête à collaborer sur l’affaire.