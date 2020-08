"Le transfert d'Adriano est historique pour l'AS Eupen"

L’entraîneur espagnol de l’AS Eupen Benat San José ne tarit pas d’éloges sur la nouvelle recrue de l’Alliance.

"Evidemment, il s’agit là d’un moment historique pour Eupen. Car Adriano est l’un des joueurs les plus complets et des plus titrés dans le monde. C’est vraiment un top joueur. Il est ici parce qu’il nous manquait ce type de joueur. Mais aussi parce que c’est un gars très humble. Très complet, c’est un joueur qui est très rapide. Il va beaucoup nous aider. D’abord avec son expérience et ensuite avec sa mentalité de vainqueur. Mais il donnera aussi pas mal de conseils à nos jeunes joueurs. Il a une super qualité dans son pied droit et son pied gauche. Et forcément, il comprend très bien le football. Techniquement et tactiquement il est très fort et veut promouvoir le beau jeu. Il va nous apporter énormément. "