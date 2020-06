Le syndicat mondial des joueurs s'inquiète du calendrier trop chargé

Le syndicat mondial des joueurs (FIFPro) a fait part, vendredi, de son inquiétude au sujet du calendrier chargé qui attend les footballeurs en période post-Covid-19, suggérant notamment un repos de cinq à six semaines entre deux saisons pour éviter les blessures.

"Depuis la reprise, nous observons un premier pic de blessures en raison de la préparation insuffisante et du calendrier chargé de rencontres", écrit l’instance dans un communiqué.

"L’impact du Covid-19, c’est aussi un programme encore plus intense pour les deux années à venir. La réponse doit prendre la forme de garde-fous meilleurs et plus innovants pour la santé des joueurs", poursuit-elle.

Alors que l’Allemagne (qui a repris le 16 mai) s’apprête à terminer la Bundesliga le 27 juin, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre viennent de reprendre. Ces grands Championnats se sont engagés dans un sprint, sous haute surveillance sanitaire, pour finir avant le 3 août.

Ensuite viendra la Ligue des champions et la Ligue Europa en août, puis le début de la saison 2020-2021, avant l’Euro en 2021, tout cela annonçant un rythme soutenu pour les footballeurs de l’élite.

Quid des cinq remplacements ?

La FIFPro suggère de conserver une période de repos de "cinq à six semaines" avant la reprise de l’entraînement en vue du début du prochain exercice. "Ce n’est pas acceptable que la modification du calendrier des compétitions entraîne la violation de ces droits", affirme le syndicat basé à Hoofddorp (Pays-Bas).

Il rappelle également qu’il soutient une trêve de mi-saison obligatoire, de 10 à 14 jours, qui est "aujourd’hui, plus importante que jamais."

L’instance voit aussi d’un bon œil la règle des cinq remplacements, en vigueur pour cette fin de saison dans ce contexte sanitaire particulier. "La FIFPro croit fortement que les récents changements de règles comme la hausse du nombre de remplaçants doivent être prolongés dans le temps."

L’UEFA a d’ores et déjà fait savoir qu’elle allait revenir aux trois remplacements dès la saison prochaine pour ses compétitions.