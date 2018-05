Le Standard souhaite la bienvenue à Michel Preud'homme pour son retour

Alors que plus aucun doute ne planait sur l'arrivée de Michel Preud'homme au Standard, le club vient de communiquer sur les réseaux sociaux pour la première fois afin d'accueillir au mieux l'homme qui, il y a dix ans, offrait son premier titre en 25 ans au Standard de Liège.

"10 ans après avoir remporté le titre de Champion de Belgique à Sclessin, Michel Preud'homme va se lier à nouveau avec le Standard de Liège dès le début de la prochaine saison. Il deviendra coach principal de notre équipe première et rejoindra le Conseil d’Administration du club en qualité de Vice-Président. Michel est un enfant du Standard qui connaît parfaitement la maison rouche.

Formé au Standard de Liège, le gardien de but international belge a porté notre vareuse de 1977 à 1986 (2 titres de champion en 1982 et 1983, une coupe en 1981 et une finale de Coupe d’Europe en 1982) avant d’aller au FC Malines (1986 à 1994) puis au Benfica Lisbonne (1994 à 1999) où il remportera également de nombreux trophées, dont une Coupe d’Europe en 1988.

En 2001, il revient une 1ère fois chez les Rouches, d’abord comme entraîneur (2001-2002), puis comme Directeur Sportif (2002-2006) avant de reprendre la tête de l’équipe 1ère en 2006 et de remporter notre 9ème titre de Champion de Belgique en 2008.

Il poursuit alors sa brillante carrière de coach en Belgique (La Gantoise et le FC Bruges) mais également à l’étranger (FC Twente et Al Shabab Riyad), enrichissant le palmarès de tous les clubs où il est passé.

Notre club souhaite à Michel Preud'homme un bon retour en bord de Meuse ainsi que le meilleur sous nos couleurs."