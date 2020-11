Le Standard s'attend à un match compliqué face à l'AS Eupen

Même si cette rencontre n'a pas (ou plus) la même saveur qu'un Standard – Football Club Liégeois, ce duel entre les Rouches et l’AS Eupen est désormais le seul derby de la Province de Liège en Pro League. 44 km à peine séparent les deux stades mais au-delà de ces considérations géo-folkloriques, le Standard, qui a soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines, doit gagner même si l'entraîneur Philippe Montanier s’attend à une rencontre délicate : " Ce ne sera pas simple en effet face à une équipe qui n’a perdu qu’un seul match à l’extérieur cette saison. C’était au Racing Genk avec une défaite, 4-0, mais j’ai vu le match et on était plus proche du 4-4 vu les nombreuses occasions que se sont procurées les Germanophones ce soir-là. A une exception près, Eupen est donc une équipe (presque) invaincue en déplacement. On va donc rencontrer un adversaire qui ne manque pas de qualités. Cette équipe a beaucoup d’armes sur le plan offensif. On peut s'attendre à un match compliqué face à une formation qui s’exporte bien. A nous de trouver les moyens pour contrer les Eupenois ".