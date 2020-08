Le Standard renverse Waasland-Beveren (1-2) et reste en tête de la Pro League

Mené 1-0 à l’heure de jeu, le Standard a réussi à venir à bout de Waasland-Beveren (1-2), ce lundi au Freethiel en clôture de la deuxième journée de Pro League.

Selim Amallah (67’ 1-1) et Samuel Bastien (70’ 1-2) ont réussi à répondre au but d’ouverture de Jur Schrijvers (60’ 0-1) pour permettre à leur équipe de signer un 6/6 et de rester en compagnie du Beerschot et de Charleroi en tête du championnat.

La seule mauvaise nouvelle de la soirée pour les Liégeois, c’est la blessure en fin de rencontre de leur capitaine Samuel Bastien, visiblement victime d’un claquage, remplacé par Merveille Bokadi.

Déjà auteur du but de la victoire la semaine dernière au Cercle de Bruges, Samuel Bastien pourrait dès lors manquer la rencontre de la troisième journée programmée samedi, à Sclessin, face à Ostende.