Le Standard prête Duje Čop à Valladolid

L'attaquant Croate Duje Čop est prêté pour la saison au Real Valladolid avec option d'achat, a annoncé le club espagnol sur son compte Twitter.

Passé par la Croatie, le Portugal et l'Italie et la Belgique, le joueur a précédemment joué en Liga avec Malaga (2015-2016) et le Sporting Gijon (2016-2017). Il y a marqué 16 buts en 62 matches.

Arrivé l'été passé chez les Rouches, il n'entrait pas dans les plans de Michel Preud'homme après avoir marqué 6 fois en 31 rencontres la saison dernière.

Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers lundi prochain et sera présenté officiellement vers 12h.