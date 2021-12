Le Standard frustré après la défaite à OHL : "dans leur camp pendant 90 minutes", "à quel moment ce n'est pas penalty ?"

Le Standard s'est incliné 2-1 à OHL. Les Rouches ont joué de malchance, voyant trois de leurs buts annulés pour hors-jeu, et touchant deux fois le montant louvaniste. Noe Dussenne était particulièrement amer au micro de la Pro League juste après le match : "Ils ont eu deux occasions et ils ont marqué deux buts. C’est difficile d’expliquer notre situation. On a les occasions mais on ne parvient pas à les mettre au fond. On est resté pendant 90 minutes dans leur camp sans réussir à faire la différence. On doit trouver cette régularité et être plus efficace, mais on ne l’a pas été."

Même son de cloche chez Luka Elsner, logiquement frustré, toujours au micro de la Pro League. "On a eu une vingtaine d'occasions alors que de l'autre côté, on a laissé l'adversaire s'infiltrer deux fois. On ne peut pas gagner le match comme ça." L'entraîneur franco-slovène est revenu sur la phase litigieuse entre Runarsson et Tapsoba. "Je pense à mon joueur qui a une entaille de quinze centimètres sur le tibia, et on me dit qu'il n'y a pas penalty. A quel moment ce n'était pas penalty ?"

Il pestait néanmoins sur les erreurs évitables de ses défenseurs. "On a travaillé toute la semaine sur Mercier à l'entraînement et on prend un but bête, sans mettre la pression sur lui. On a beau préparer en semaine, mais ça nous coûte deux buts. Au final, on se retrouve à nouveau dans le combat pour le maintien. Il faut s'en rendre compte."

Les Rouches comptent 23 points, soit quatre de plus que Seraing, barragiste.