Le Standard en 2021 : deux coachs, des jeunes, des tribunes qui grondent et une direction qui vacille

L’année 2021 restera comme l’une des plus volcaniques de l’histoire du Standard de Liège. Acculé dans ses difficultés financières, le club peine à trouver une ligne directrice. Récit d’une année où le Standard a connu un changement d’entraîneur, des PO2 bâclés et un fiasco monumental lors d’un choc wallon qui fera date.

Les premiers matchs de Mbaye Leye, au sortir de la trêve hivernale, amènent l’oxygène nécessaire au club. Il débute par quatre victoires, pas toujours flamboyantes certes, mais en gagnant, un coach se donne du temps. Ce qui surprend, c’est sa communication. Le coach se dissocie régulièrement de son groupe, a le triomphe très modeste et refuse de céder à une quelconque forme d’optimisme alors que le club remonte au classement. Il évoque le "manque de matériel suffisant pour atteindre les objectifs" et tacle sans les nommer les dirigeants, coupables de ne pas lui fournir un groupe assez qualitatif pour décrocher une place dans les PO1. Sous fond de tension palpable entre Leye et le ticket Nicaise-Grosjean, le Standard termine la phase classique à la sixième place puis cochonne ses PO2 dans une fin de saison 2020-2021 totalement anonyme.

Dans un vestiaire sans leader ( Dussenne , Lestienne et Carcela ont été écartés par Leye en début de saison), le Standard navigue à vue et se heurte aux réalités de la Pro League. Après des résultats encourageants, la plongée au classement est inéluctable. Les Rouches sont douzièmes au soir d’une défaite à Malines début octobre. Des supporters envahissent la pelouse à la mi-temps pour réclamer des explications aux joueurs . Le ressort est cassé, Mbaye Leye est remercié. La direction liégeoise reçoit alors la candidature de Luka Elsner . L’entraîneur de Courtrai propose aux dirigeants d’entamer un nouveau cycle. Il est intronisé le 7 octobre .

Accompagné de Will Still, Luka Elsner tente une approche différente de son prédécesseur. Il réhabilite Noe Dussenne, Mehdi Carcela et Maxime Lestienne. Les bannis de Leye retrouvent une place dans le noyau A, histoire de donner un cadre à des jeunes parfois perdus sur le terrain. La première moisson du Standard version Elsner-Still est pourtant maigre : quatre partages peu convaincants, à l’exception de celui décroché sur la pelouse du Club Bruges. Ce jour-là, les Liégeois prennent conscience qu’ils ont les ressources pour faire douter les plus forts de la compétition nationale. Dans la foulée, le premier succès face à Eupen permet aux supporters de regarder à nouveau vers le haut, même si les Principautaires peinent à séduire dans le jeu. Et les supporters s’en rendent bien compte.

Deux semaines plus tard, lors du choc wallon, le Standard touche le fond. Baladés par des Carolos supérieurs, les Rouches sont menés 0-3 après 57 minutes. Des membres de la tribune 3 font tout pour arrêter la rencontre. Entre les fumigènes et l’envahissement de terrain, le monde du football assiste, atterré, à un chaos inouï. Dans leurs petits souliers, les dirigeants du Standard réagissent au lendemain des événements. La tête d’Alexandre Grosjean, CEO du club est demandée par certains. D’autres, plus véhéments, réclament le départ du président Bruno Venanzi. Et cette exigence, affichée sur des banderoles partout autour du stade dans les jours qui suivent ce Standard-Charleroi, intervient dans un contexte brûlant. Les comptes dans le rouge du Standard poussent Venanzi à chercher des partenaires pour injecter de l’argent frais dans le club. Il termine l’année civile dans la pire posture qu’il ait connue depuis son rachat du club en 2015. Le club réalise des pertes financières faramineuses.