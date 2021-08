Le Standard, devant un public déchaîné, bat Ostende dans le dernier quart d'heure (1-0)

Le Standard, poussé par son public, s'est imposé pour la première fois de la saison à domicile. Selim Amallah a marqué l'unique but de la rencontre. Les Liégeois ont emballé la rencontre dans les vingt dernières minutes, poussés par leurs deux recrues Rafia et Peeters. Mais le but liégeois alimentera longtemps les discussions, le VAR n'ayant pas fonctionné correctement.

Sclessin est en fête ce vendredi soir et les tribunes, pleines à craquer, font exploser le chaudron liégeois dans l’avant-match, ce qui n’est pas pour laisser indifférents les joueurs alignés par Mbaye Leye. Un onze reconduit par rapport à celui du Beerschot (victoire 0-1). En face, Alexander Blessin se déplace avec des Kustboys qui présent le bilan enviable de 9 points sur 12.

Dans un début de match bruyant, c’est Samuel Bastien qui crée la première opportunité du match. Isolé, le milieu de terrain trouve Joao Klauss en retrait. La reprise de l’attaquant brésilien s’envole, mais les Rouches donnent le ton (7e). D’autant plus que Klauss alerte une deuxième fois Hubert en touchant la barre sur un corner (10e). La réponse d’Ostende est immédiate : 12e minute, Rocha est isolé dans la défense et place une tête au-dessus du but de Bodart.

Le rythme de la première période faiblit, jusqu’à la fin du quatrième quart d’heure. Moment choisi par Raskin pour effectuer une percée en solo dans la défense ostendaise. Le Liégeois bute sur Hubert qui était sorti de son but. L’ancien joueur du Standard préserve le nul pour les Côtiers (60e). Bodart réalise d’ailleurs un arrêt similaire quatre minutes plus tard (64e), lui qui s’était déjà illustré en sortant dans les pieds de Thierry Ambrose un peu plus tôt dans le match.

Daouda Peeters et Hamza Rafia font leur apparition sur la pelouse. Leur première sur le terrain a le don d’éveiller le public. L’ambiance électrique de Sclessin dans le dernier quart pousse les Liégeois, qui trouvent finalement l’ouverture. A la 78e, Selim Amallah est présent sur le deuxième ballon pour répondre à une première déviation de Klauss. Le ballon franchit la ligne, mais le VAR vérifie une position de hors-jeu du Marocain. Sans traçage de la ligne officielle, la vérification prend du temps avant de libérer les Rouches : c’est 1-0. Le doute reste néanmoins permis quant à la position de hors-jeu du Rouche. Dans les arrêts de jeu, Arthur Theate est exclu. Il écope d’un deuxième carton jaune pour une grosse obstruction sur Hamza Rafia.

Les Rouches décrochent donc une première place provisoire au classement (10 points). Ostende, avec 9 points, reste dans le haut du tableau.