Le Standard demande de la cohérence : "Pas de relégable ? Alors pas de champion"

L’Assemblée Générale de la Pro League doit se tenir ce vendredi 15 mai. Or en coulisses, elle a déjà débuté depuis longtemps. Et, on ne parle pas des travaux du groupe d’études (qui se réunit à nouveau de lundi à mercredi) chargé d’explorer les différentes pistes de réflexion et de les soumettre à l’AG. Les dossiers sur la table sont nombreux et délicats : cela va d’une probable refonte du championnat (une D1 à 16, 18 voire plus ? Avec ou sans play-off ?) au maintien des finales de Coupe de Belgique, de D1 B en passant par l’attribution des places européennes…

Après la saillie verbale du directeur sportif de l’Antwerp, Luciano D’Onofrio accusant le CA de la Pro League de fomenter un "hold-up"… Le week-end dernier, c’est le Club de Bruges qui a pris lourdement position (certains appellent cela un lobbying intense). Les Brugeois poussent pour un championnat à 18 sans PO (avec l’intégration d’OHL et du Beerschot et, le maintien de Waasland-Beveren). Le Club ne s’en cache pas, il aimerait aussi être sacré Champion de Belgique et pourquoi pas, jouer la finale de la Coupe. Ce qui ferait plaisir aux Anversois et permettrait de manière plus pragmatique aux "blauw and zwart" de briguer un doublé historique.

Aujourd’hui, le Standard à travers un courrier courrier adressé à tous les membres de la Pro League a fait part de sa position. Et elle va à l’encontre de celle défendue notamment par le Club de Bruges. Nous nous sommes procuré cette lettre. Le Président Bruno Venanzi y demande à ses collègues d’être cohérents dans leurs choix, "Concernant le possible vote visant à considérer le classement après 29 journées comme définitif, il convient avant tout de rester cohérent. Si tel devait être le cas, les conséquences sportives doivent inévitablement être appliquées de manière uniforme, tant concernant la relégation que l’obtention du titre. S’il devait par contre être décidé que ce classement ne permet pas valablement de déboucher sur une relégation sportive, alors il ne pourrait pas davantage permettre d’attribuer un titre (comme cela a été décidé aux Pays-Bas)."

Autrement dit, s’il n’y a pas de descendant alors il ne doit pas y avoir de champion.

Le club liégeois prend aussi position sur les finales encore à disputer " concernant la situation de la promotion de la D1B vers la D1A, nous pensons que, comme la finale de la Croky Cup, celle-ci peut et donc devrait se décider par la tenue d’un match à huis clos. Ce match serait considéré soit comme un match retour, soit via la formule d’un match unique (s’il est estimé qu’il y a une discrimination à jouer un seul match avec public). C’est là aussi une question de cohérence qui est essentielle au moment de prendre de telles décisions."

En se positionnant de la sorte, le Standard met la Pro league devant ses responsabilités et montre au passage qu’il soutient le maintien d’une D1A à 16 clubs avec des play-off.

L'Assemblée générale du 15 mai promet de beaux échanges en perspective.