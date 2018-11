Le Standard condamne les incidents pendant le Clasico féminin

Les images sont violentes. Les "supporters" d'Anderlecht et du Standard s'affrontent pendant le match de superleague opposant leur équipe féminine respective. Une cinquantaine de membres de chaque camp se sont invectivés sur les réseaux sociaux avant la rencontre. Ils ont fini par s'affronter pendant le match qui a du être arrêté. La police de Liège confie qu'aucun blessé n'est à déplorer, fort heureusement. Une personne a été arrêtée à ce moment de l'enquête. Des arrestations administratives devraient suivre grâce aux caméras placées autour du terrain liégeois.

Le Standard a réagi par voie de communiqué et condamne les agissements des deux camps: "La rencontre de Super League opposant notre Section Féminine à celle du Sporting d’Anderlecht ce vendredi soir a dû être définitivement arrêtée suite à divers affrontements entre pseudo-supporters rivaux.

Notre club condamne avec fermeté ces incidents très violents qui sont allés jusqu’à porter atteinte à la sécurité physique des supporters habituels de ce type de rencontres.

Nous sommes ici à des années lumières des valeurs de passion, de fierté et de ferveur qui sont véhiculées avec force par notre institution.

Notre club est par ailleurs interpellé par l’évolution d’un phénomène qui voit de plus en plus souvent des mouvances " dures " fleurter et même infiltrer certains groupes de supporters du Standard de Liège pour nourrir de sombres desseins et ne peut qu’inviter ses vrais supporters à se démarquer vivement de ces diverses tendances.

Nous étudierons évidemment les différentes mesures possibles afin que de pareils événements ne se reproduisent plus à l’avenir."