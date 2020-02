Le Standard atteindra-t-il la Ligue des Champions cette saison ? Le plateau de la Tribune divisé

Comme chaque semaine sur le plateau de la Tribune, nos consultants ont débattu. Au programme, ce lundi soir, une question centrale. Le Standard peut-il se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison ? A seot points de la 2e place de La Gantoise à quatre matches d'entamer les Play-Offs 1, les Liégeois peuvent encore tout à fait y prétendre mathématiquement. Dans les faits, nos consultants sont moins convaincus.

Kalilou Fadiga ne donne pas la moindre chance au Standard : "Ca va être très compliqué pour le Standard. Ils sont inconstants dans leur manière de jouer. Ils ont fait un très gros match hier, mais il y a eu d'autres matchs où ils sont passés à travers. Je pense que ça va être très difficile de passer devant Gand. A l'heure actuelle, sur les 5-10 derniers matchs, Gand est même plus fort que Bruges."

Philippe Albert est plutôt d'accord avec Kalilou Fadiga, mais laisse tout de même une chance aux Liégeois : "Les Play-Offs c'est dix finales. Il faut être présent lors de chaque rencontre. Et quand on sait que Gand doit se passer de Depoître et Yaremchuk et engrangent malgré tout les points, ils sont les grandissimes favoris pour la 2e place. Mais en football tout est toujours possible."

Stéphane Streker abonde lui dans le sens de Kalilou Fadiga. "Bruges est au-dessus du lot, Gand joue extrêmement bien. Ils sont tous les deux les grands favoris pour les deux places qualificatives en Ligue des Champions."

"Il y a 7 points de retard pour le Standard sur Gand. Il faut quand même dépasser Gand, l'Antwerp et Charleroi pour le moment. La seule chose qui pourrait être favorable, c'est que Gand va être focalisé sur la coupe d'Europe. Combien de temps ? L'Antwerp a peut-être la finale de Coupe de Belgique en tête, qui a beaucoup d'importance. C'est Standard - Antwerp ce samedi, il y a un Charleroi - Standard le 1er mars. Donc a priori je suis d'accord avec la majorité. Je pense que Gand a plus de solutions dans son noyau, mais si le Standard parvient à répéter la prestation d'hier, il peut y avoir compétition", tempère Rodrigo Beenkens.

Le rôle de Selim Amallah est également mis en avant dans cette course à la Ligue des Champions. Pour Philippe Albert, inexistant à Bruges lorsqu'il a dû évoluer sur le flanc gauche, le milieu marocain est incontournable, mais uniquement lorsqu'il joue dans l'axe. Kalilou Fadiga est lui sous le charme du joueur : "Il est très fort au niveau des dribbles, il a une bonne passe, avec des déviations en une touche, c'est un joueur magnifique."

Les Liégeois ne partent donc pas favoris dans cette course à la Ligue des Champions pour nos consultants.