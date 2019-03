Le Stade Roi Baudouin rénové ? L'échevin des sports ouvert à l'idée mais tempère

Les Diables Rouges vont encore jouer pendant longtemps au Stade Roi Baudouin. L'enceinte bruxelloise va être conservée et modernisée. C'est ce qu'annonce le journal "La Dernière Heure", aujourd'hui.



Cette information devrait être confirmée cet après-midi lors d'une conférence de presse qui impliquera Peter Bossaert, le CEO de l'Union Belge, et les organisateurs du Memorial Van Damme. Des athlètes de haut niveau devraient être présents également. Ils sont bien sûrs concernés par ce nouveau projet.Reste à obtenir le soutien du monde politique. La nouvelle majorité à Bruxelles et le nouvel échevin des sports, Benoît Hellings (Ecolo), ne seraient pas opposés à l'idée. Mais il affirme qu'aucun accord n'est encore sur la table. "Il n'y a aucun projet sur la table. Il n'y a pas eu de réunion avec ces personnes. Par contre, si l'état fédéral, la région bruxelloise, les sportifs et les fédérations sportives veulent avancer sur cette rénovation du stade Roi Baudouin, nous on est prêt à le accueillir, à les entendre et à travailler main dans la main avec eux pour que dans les quelques années qui viennent ce stade Roi Baudouin soit rénové", a-t-il confié à notre micro.