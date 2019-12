Le Sporting de Charleroi va-t-il jouer deux fois les Play-Offs 1 cette saison ?

L’info est (enfin) tombée en fin de semaine : Charleroi et le Club de Bruges s’affronteront pour la première fois cette saison le 29 janvier prochain. Initialement prévue au milieu de l’été (5e journée de championnat), cette rencontre avait été remise pour permettre aux Brugeois de se concentrer sur leur qualification européenne. Or, six mois plus tard, le report de ce match complique encore un peu plus le calendrier Carolo, qui aura déjà des allures de Play-offs 1 après la trêve hivernale.

Pour s’en convaincre, prenons le classement et faisons une photo du top 6 actuel. Dans l’état actuel des choses, le Club de Bruges, l’Antwerp, Gand, le Standard et Zulte-Waregem seraient les adversaires des Zèbres. Alors qu’en septième et huitième positions, Malines et Genk sont toujours en embuscade.

Voici, en substance, les adversaires de Charleroi après les fêtes de fin d’année. Un calendrier démentiel casé entre un déplacement à Eupen et la réception de Courtrai, pour clôturer la phase classique.

Si Charleroi venait à se qualifier pour ces fameux PO1, les Zèbres devraient encore croiser le fer quatre fois avec le Club et trois fois avec le Standard, Gand, l’Antwerp et Zulte-Waregem (qu’ils viennent de rencontrer en coupe de Belgique !). Autant dire que le club cher à Mehdi Bayat s’apprête à jouer (dans le meilleur des cas) deux Play-offs 1 en l’espace de cinq mois.

Les supporters doivent-ils dès lors craindre pour une participation de leurs couleurs au Grand Bal de fin de saison ? Pas forcément. Le bulletin des carolos est même plutôt flatteur au regard du premier tour, conclu par un 9/18 (2 victoires, 3 partages et une seule défaite) face à ces équipes. Par contre, Charleroi avait accueilli (quasi) tous ses adversaires directs au premier tour. Il devra réussir la même moisson hors du Mambourg.

Mais lorsque l’on sait que le Sporting carolo est actuellement la deuxième meilleure équipe away du Royaume, rien n’est impossible…