Le Sporting d'Anderlecht ne conservera pas Luc Nilis

Ancienne star du club, Luc Nilis avait été invité à suivre l'équipe première du club anderlechtois durant deux semaines et à partager son expertise avec le staff sportif. Arrivés au bout de cette période ce vendredi, le club et l'ancien attaquant se sont assis autour de la table pour envisager une nouvelle collaboration. Mais, malgré de bons retours et des rumeurs de prolongation, cette collaboration ne se prolongera pas.

“Après une évaluation unanimement positive de son séjour, nous lui avons fait une proposition concrète et recherché un accord afin de conserver Luc parmi nous plus longtemps”, a déclaré Karel Van Eetvelt, CEO du RSC Anderlecht, dans un communiqué. “Malheureusement, les attentes financières et les efforts que le club pouvait entreprendre pour le moment se sont avérés trop éloignés. Néanmoins, nous tenons à le remercier pour ses efforts et lui souhaitons le meilleur dans sa recherche d’un nouveau défi.”

La légende mauve ne restera donc pas plus longtemps aux cotés de Vincent Kompany. “J'ai apprécié ces deux semaines et je tiens aussi à remercier le RSCA pour l'opportunité que j'ai reçue.", explique Luc Nilis. "Vincent Kompany et son staff travaillent très dur et de façon très professionnelle, c’était très agréable de faire leur connaissance. Je souhaite plein succès aux Mauve et Blanc pour le reste de cette saison. Nous nous retrouverons certainement encore à l'avenir. Je me sentirai toujours comme chez moi au Sporting.”

Avant cette courte expérience chez les mauves, l'ancien attaquant du Winterslag, du PSV et d'Aston Villa était actif en Turquie avec Ankaragücü où il s'occupait des attaquants. Auparavant, il avait notamment collaboré avec le PSV et VVV-Venlo.