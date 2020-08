Le Sporting d'Anderlecht n'a plus du tout droit à l'erreur

En mai de la saison dernière, Vincent Kompany est arrivé, portant avec lui, les espérances de tout un club. Les transferts, des noms, ont suivi. Philippe Sandler a prouvé, avant de se blesser, qu’il n’avait pas transité par City par hasard. Nacer Chadli a participé à la confection de 13 buts, Kemar Roofe est parti en laissant derrière lui un bilan mitigé (6 buts) alors que Samir Nasri a sombré.

D’un autre côté, Amir Murillo, et Michel Vlap (10 buts tout de même) ont tiré leur épingle du jeu même si le Néerlandais s’est parfois placé sur le courant alternatif.

Et toujours dans la colonne des "+ "On peut ajouter la confiance accordée aux jeunes, Sardella, Doku, Colassin, Amuzu, Verschaeren, Kana. Et ça, c’est aussi la vision de Vincent Kompany. Mais Vincent Kompany sait mieux que personne que l’unique juge de paix en football, ce sont les résultats. Et que malgré un évident bouclier dont il profite de par sa fantastique carrière, celui-ci finira par se fissurer si cette saison il ne parvenait pas à joindre le résultat à la manière. Autrement dit, terminer à 27 points du champion brugeois, c’est bon une seule fois. Et rater l’Europe une 3e fois de suite serait absolument indéfendable.

Et cela, la nouvelle direction le sait pertinemment. Wouter Vandenhaute (le président), Karel Van Eetvelt (CEO) et Peter Verbeke (Head of sports) y travaillent en s’inspirant de la vision de Vincent Kompany. Mais la marge de manœuvre est assez étroite. Financièrement, la direction bruxelloise ne consentira pas de folie. Les 6 millions d’euros rapportés par le transfert de Kemar Roofe aux Rangers par exemple ne seront pas réinvestis dans le mercato. Et l’idée aussi c’est de ne transférer que des joueurs qui ne briseront pas les jeunes pousses talentueuses dans leur élan. Un équilibre subtil. Et fragile.

La venue de Mykhaylichenko s’inscrit dans cette volonté puisque Cobbaut est considéré par Vincent Kompany comme étant un joueur axial.

"A Anderlecht, il se dit que le noyau s’appuie sur des jeunes joueurs expérimentés, souligne notre consultant Thomas Chatelle. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Ce sont des énormes talents… mais ça n’a pas encore donné grand-chose sur le terrain. Même s’ils ont bien terminé la saison dernière. Je me demande si quelqu’un comme Vlap va enfin apporter cette touche en plus qui permettrait à Anderlecht de peut-être titiller Bruges. Mais ça me paraît compliqué."

Philippe Albert nourrit le propos. "Cela ne peut qu’aller mieux puisque ces deux dernières saisons il ne s’est pas passé grand-chose à Anderlecht. En fait tout va dépendre de Vincent Kompany. S’il parvient à jouer sans se blesser toute une saison, le Sporting encaissera très peu. Par contre devant c’est plus compliqué. Dimata n’a plus joué depuis longtemps. Et il ne faudrait pas mettre trop de pression sur Colassin."

En fait pour repartir du bon pied, le Sporting doit s’inspirer de la fin du dernier championnat. Il avait planté 16 buts à l’occasion de ses 3 derniers matches contre Eupen, Beveren et Zulte-Waregem. Anderlecht peut donc le faire.

Et c’est sur cette base-là qu’il doit construire. En alliant la vision de Kompany au pragmatisme de Vercauteren.

Malheureusement pour les Mauves, tout ceci a volé en éclat contre Lille en amical samedi dernier (0-2). Et la dernière impression est souvent celle qui reste dans les mémoires. Cette défaite associée à l’absence de Kompany (blessé) contre Malines dimanche, fera déjà de ce match, un tournant à négocier correctement pour les Mauves.