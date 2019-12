L'amour de Bölöni pour l'herbe, des ratés magistraux et un arbitre "volant" dans le zapping de la 14e journée - © Tous droits réservés

Le sommelier Akpala, la bourde de Van Crombrugge et un Saint-Nicolas généreux dans le zapping de... Ce lundi soir, pour l’émission La Tribune, Quentin Volvert et Jonathan Anciaux repassent sur la dix-septième journée de Pro League en mettant en avant les scènes cocasses et décalées qui ont émaillé les terrains de division 1A.