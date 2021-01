Le site de l'UEFA dévoile 50 jeunes à suivre en 2021, 2 Belges présents

Le site officiel de l’UEFA préface aussi l’année 2021. Du coup, ils en ont profité pour présenter les 50 jeunes joueurs de foot qui pourraient faire parler d’eux. Et parmi ces 50 pépites, figurent deux Belges.

Tout d’abord Charles De Ketelaere. Plus besoin de présenter le joueur de Bruges qui a fait ses débuts avec la sélection belge en novembre. Le second Belge à figurer dans le classement, c’est Jérémy Doku. Présenté par le site comme "le nouvel Eden Hazard qui compte déjà cinq sélections. Sa vitesse, ses dribbles explosifs et sa palette technique l’ont déjà mis en évidence. L’ex-pépite d’Anderlecht est le joueur le plus cher de l’Histoire du club breton."

Parmi les autres joueurs, sont aussi présents quelques têtes déjà bien connues comme Jude Bellingham (Dortmund), Weysley Fofana (Leicester), Takefusa Kubo (Villareal prêté par le Real Madrid), Daniel Maldini (AC Milan), Pedri (FC Barcelone) et Youssoufa Moukoko, la pépite du Borussia Dortmund devenue le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours.

S’il faut évidemment relativiser ce classement, avoir deux de nos représentants y figurer est toujours de bon augure pour notre équipe nationale.