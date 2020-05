Le sélectionneur allemand Joachim Löw espère jouer des matches internationaux en septembre

Joachim Löw, l'entraîneur de l'équipe nationale allemande de football, espère que son équipe pourra à nouveau jouer des matches internationaux à partir du mois de septembre.

"Nous sommes en train de nous préparer mentalement à une possible reprise au mois de septembre", a déclaré Löw dans une vidéo postée sur le site de la fédération allemande de football (DFB) samedi.

L'entraîneur de la Mannschaft a ajouté qu'il avait recommencé à travailler avec son staff après un repos forcé en raison de la pandémie de coronavirus. Les derniers rendez-vous de l'équipe nationale datent de novembre dernier.

Le sélectionneur allemand s'est également exprimé sur la reprise de la Bundesliga, le championnat allemand. "C'est un autre style de football avec les matches joués à huis clos. Je suis agréablement surpris par la motivation des joueurs et des équipes. On sent qu'ils avaient faim de football."