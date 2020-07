Le RSC Anderlecht jouera à huis-clos en août

On le sait, le Conseil National de Sécurité n'a pas autorisé l'élargissement du public pour les manifestations extérieures . Les matchs de football ne pourront donc pas se tenir devant plus de 400 personnes. Le Sporting d'Anderlecht vient d'annoncer son intention de jouer ses rencontres à domicile à huis-clos. Sans le moindre spectateur donc ! C'est le premier club professionnel belge à se prononcer officiellement. D'autres devraient suivre.

Il n'y aura donc aucun public admis à Anderlecht pour les duels du 16 août contre l’Excelsior Mouscron et du 23 août face au KAS Eupen. Seuls les joueurs et le staff des deux équipes, les délégations des deux clubs, les collaborateurs de la production TV, les médias et les collaborateurs opérationnels nécessaires seront admis au Lotto Park.

Les autres clubs sur la même voie ?

La décision du Sporting devrait faire tache d'huile auprès des autres clubs. La décision revient aux autorités locales. Elles déterminent, en discussion avec leurs clubs respectifs, la voie à suivre. Car il est clair qu'organiser la venue de 400 spectateurs et suiveurs semble poser beaucoup de soucis d'organisation.

La Pro League avait pourtant établi un protocole permettant l'accueil de plus de 400 personnes. Mais le discours sans appel de la Première Ministre Sophie Wilmes a refroidi les ardeurs. Et puis, il y a aussi la déception engendrée auprès des supporters qui ne seraient pas choisis pour venir au stade. Sur quel critère déterminer en effet que tel supporter est plus acceptable qu'un autre pour assister "in situ" à la rencontre de son club favori. Beaucoup de supporters disent déjà préférer un système où tout le monde est sur le même pied... càd... "tout le monde au stade ou personne" !