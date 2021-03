Le RFC Seraing convoqué mercredi devant l’Union belge pour falsification de tests Covid

Le but de la falsification de papiers était d’éviter une prolongation de quarantaine d’une semaine pour les trois joueurs positifs du noyau. Tout en espérant un test négatif, trois jours plus tard, avant l’importantissime match face à Lommel pour la deuxième place.

Peter Kerremans , ancien gardien de but devenu team manager de l’équipe, aurait été, de son propre aveu, seul à la manœuvre d’une fraude en substituant les identités des trois joueurs du noyau A (Abdel Al Badaoui, Yann Godart et Ablie Jallow) à celles de trois jeunes joueurs. Lesquels, à leur grand étonnement, avaient reçu un document de test positif… alors qu’ils n’avaient pas été contrôlés !

Cette substitution d’identités pourrait même être punie pénalement car il s’agit d’une falsification de documents, avec faux et usage de faux. Mais, au total, cela n’a servi à rien puisque les joueurs n’ont pas joué contre le Standard, ni contre Lommel quatre jours plus tard. Et pour cause, puisque le match contre Lommel a été remis vu le trop grand nombre de cas COVID positifs au sein du club limbourgeois ! Lommel avait déclaré forfait deux heures avant le coup d’envoi, ce qui n’avait pas manqué non plus de surprendre les observateurs alors qu’il aurait pu demander, dès la veille, le report du match, comme le prévoit le protocole.

Peter Kerremans, qui assume pleinement la responsabilité de cette grosse " bêtise " a été remercié illico par le club sérésien. A-t-il agi seul ou pour le compte d’une autre personne du staff ? Ce n’est pas très clair. Et l’enquête devra encore le démontrer. En attendant, les dirigeants du Standard, eux, avaient eu vent d’une possible " magouille " juste avant le coup d’envoi du match de coupe. Ils craignaient, à juste titre, que des joueurs testés positifs puissent être alignés dans cette rencontre. La Pro League et la Fédération avaient aussitôt été averties alors que les dirigeants de Seraing, à les entendre, tombaient des nues en apprenant la nouvelle via leurs homologues et voisins de Sclessin.