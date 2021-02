Le RFC Meux (D2 acff) attend une Nationale 1 francophone

Situé dans le Nord de la Province de Namur, dans l’entité de La Bruyère, pas bien loin de Gembloux et Eghezée, en plein cœur d’un village de quelques milliers d’habitants à peine, le RFC Meux est devenu au fil des dernières années le nouveau porte-drapeau du foot d’une province.

Depuis 2011-2012, les Verts et Blancs hesbignons n’ont d’ailleurs plus quitté l’échelon national.

Dix ans plus tard, ils entameront leur sixième saison d’affilée à l’échelon de la D2 acff, devenant au passage une valeur sûre de la série, en attestant cette belle troisième place finale derrière les Francs Borains et la RAAL lors du championnat arrêté aux deux tiers voici deux ans.

Meux est aussi un exemple de club sans vague et restant très bien organisé.

Un mois à peine après la déclaration officielle de saison blanche pour 2020-2021, les noyaux seniors en D2 acff et P1 namuroise pour le prochain exercice sont déjà constitués, à une petite retouche près à l’échelon provincial. "Nous perdons notre entraîneur de toutes les dernières saisons en D2 déjà", raconte Fernand Delchambre, le bras droit du président Philippe Dubail, lui-même ancien joueur de l’UR Namur en série nationale, par la suite patron d’une entreprise de recyclage de métaux.

"Dès décembre dernier, Marco Casto, ancien pro du Sporting de Charleroi, Mouscron et Mons nous a avertis de son retrait. Il voulait redonner davantage de temps à sa famille, et peut-être aussi goûter à de nouvelles activités dans le secteur de la consultance journalistique. Comme il n’avait pas le diplôme UEFA A pour coacher, et même si le fidèle adjoint Eric Adam nous aide à ce niveau, nous en avons profité pour recruter comme T1 Laurent Gomez, qui est en ordre de ce côté."

Formé au Standard de Liège comme joueur, Laurent avait bouclé sa carrière au Condrusien (P1 Namur) avant de devenir, la saison dernière entraîneur des U16 au Sporting de Charleroi.

Et avec le nouveau coach ont débarqué trois joueurs en renfort, tous venus de la D3 acff : Jonathan Coquelle, le médian récupérateur du RCS Braine, Bryan Sleeuwaert, le latéral gauche de Manage et Corentin Marion, l’attaquant de Rochefort.

Dans l’autre sens, seuls Dylan Jeanmart (Spy, P1 Namur), Youri Teklak (Couvin-Mariembourg ?), Thibaut Otte ( ?) et Martin Gillet (arrêt) viennent de quitter la maison.

"Notre P1 a également dû remplacer son coach, Toni Casto, le frère de Marco, enchaîne Fernand Delchambre. Nous l’avons remplacé par Claudio Batatinha et avec Jean Jacques Favaro, qui dispose de l’Uefa B à ses côtés, nous sommes aussi en ordre administrativement. De ce noyau, nous risquons de perdre le défenseur Maxence Jacques, qui déménage, et le duo Boris Delcommène (Andenne, P1) – James Fozin Tembou, parti en D3 acff à Jodoigne. L’attaquant Antoine Dils (Fernelmont), le milieu de terrain, Alexandre Rossignol (Arlon) et l’arrière latéral Clément Mazy, arrivé de la réserve de l’Olympic de Charleroi pour notre D2 acff aussi sont les nouvelles têtes."